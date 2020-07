Wörgl – Man werde ignoriert, erhalte keine Antworten auf Anfragen, externe Gutachten würden nicht anerkannt und Ortschaften gegeneinander ausgespielt. So lautete gestern der Vorwurf der in Wörgl versammelten Bürgerinitiativen für den Hochwasserschutz. Vertreter waren aus Thaur, Schwaz, Strass i. Z. und Radfeld angereist, um ihrem Unmut über die Tiroler Landesregierung und Behörden einmal mehr Luft zu machen. Die Kritikpunkte sind innauf- und -abwärts seit Jahren dieselben – allen voran steht die Forderung nach Rückhaltebecken in den Tiroler Seitentälern. Nicht zuletzt, um das Ausmaß der benötigten Retentionsflächen entlang des Inns verkleinern zu können (die TT berichtete mehrmals).