Entscheidender Schritt beschlossen: Dorflift in Itter wird neu gebaut

Itter – Ein Lift in der Nähe des Ortszentrums, ein Wunsch, den viele Gemeinden hegen. In Itter gibt es mit dem Mittererwieslift einen, aber der ist in die Jahre gekommen und schon seit über zehn Jahren wird an einer Zukunft für den Schlepplift gearbeitet. Am Mittwochabend hat nun die Bergbahn Itter einen entscheidenden Schritt dazu gemacht. Es wurden zwei neue Geschäftsführer gewählt und der Neubau beschlossen.