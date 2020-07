Blechlawine rollt verkleinert durch Mayrhofen

Mayrhofen – Bühne frei für alle Stilrichtungen der Blasmusik heißt es am 29. und 30. August in Mayrhofen. Dort findet die „Blechlawine 1.5“ am Waldfestplatz statt. Von Oberkrainer bis Brass, von Volksmusik bis zu aktuellen Charthits wird alles geboten und die Besucheranzahl limitiert, um den Sicherheitsabstand einhalten zu können. „Es wurde ein Sicherheitskonzept erstellt, das über den rechtlichen Rahmen hinaus die gesetzlichen Bedingungen erfüllt“, teilt der TVB Mayrhofen-Hippach mit. (TT)