Musikprojekt für die Euregio: UploadSound geht in die nächste Runde

Aber damit nicht genug: Mit UploadOnTour findet im Herbst zudem eine Konzertreihe statt, an der auch jeweils drei Bands von UploadSounds teilnehmen dürfen. Mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen dürfen die Konzerte, die es in der gesamten Euregio geben wird, auch in Corona-Zeiten stattfinden. Für den ein oder anderen könnte sich durch das Projekt auch der Weg auf die internationale Bühne ergeben. So konnten in der Vergangenheit durch das große Netzwerk Teilnehmer bis nach London vermittelt werden. Mehr Infos zum Projekt gibt es unter www.uploadsounds.eu (TT)