Markus Koza (Grüne) über Koalition mit ÖVP: „Die Bruchlinien treten zutage“

Warum plädiert Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler für ein degressives Arbeitslosengeld, das im Grün-Programm nicht enthalten ist? „Dieses Modell war nie unseres, weil wir immer für ein generell höheres Arbeitslosengeld waren. Wenn dieses Modell denn kommt, muss es deutlich mehr zu Beginn der Arbeitslosigkeit geben als derzeit (55 Prozent der Nettoersatzrate). 70 Prozent ist ein guter Wert. Die Nettoersatzrate darf am Ende nicht unter 55 Prozent fallen, die Notstandshilfe nicht abgeschafft werden.“ Und wegen der Corona-bedingt vielen Joblosen dürfte all das nicht alsbald gelten: „Das müsste mittelfristig sein.“ Wie bewertet Koza das Wirken von ÖVP-Arbeitsministerin Christine Aschbacher? „Die Zusammenarbeit mit ihrem Kabinett läuft gut.“ Was hat er sich gedacht, als er Aschbachers PR via Boulevard gesehen hat (ein Bild, auf dem sie einem Baby einen 100-Euro-Schein überreicht)? „Da war sie von ihren Medienberatern schlecht beraten. Wir Grüne stehen für soziale Rechte, nicht für Almosen und Bittstellertum.“ Was sagt er dazu, dass Grün-Wähler monieren, die Partei „vertürkisiere“? „Als Partei, die nicht einmal im Parlament war und erstmals in die Regierung gekommen ist, waren wir mit der sehr machtbewussten und konservativen ÖVP anfangs überfordert, mit Abwehrkämpfen beschäftigt.“ In der Corona-Krise zeige sich aber „der Unterschied, ob ÖVP und FPÖ oder nur die Türkisen regieren“. Es sei „verständlich, dass manche Wähler verunsichert und enttäuscht sind, weil sie hohe Ansprüche an uns stellen. Es ist ein permanentes Spannungsfeld zwischen dem, wofür wir stehen – und dem, wofür die ÖVP steht.“