FC Wacker Innsbruck ist heiß auf das Finale bei Aufstiegskandidat Klagenfurt

Damit kommt postwendend wieder der FC Wacker Innsbruck ins Aufstiegsspiel. Denn die Tiroler sind nicht gewillt, im letzten Saisonspiel kampflos Punkte abzugeben und Tore zu kassieren. Im Gegenteil: Die Schwarzgrünen sind heiß auf das Finale in Klagenfurt. Und eine heiße Angelegenheit wird das Saisonfinale allemal. Satte 31 Grad sind heute mit Spielbeginn ab 20.30 Uhr im Wörthersee-Stadion angesagt. Einen heißen Tanz verspricht auch Ried-Coach Gerald Baumgartner den Kärntnern: „Wenn Innsbruck ähnlich spielt wie gegen uns, wird es verdammt schwer für Klagenfurt, überhaupt Punkte zu machen.“

Dass ein Rieder Heimsieg gegen Tabellen-Nachzügler FAC kein Selbstläufer wird, verspricht Floridsdorf-Trainer Aleksandar Gitsov: „Wir werden alles dafür tun, dass sich Ried den möglichen Meistertitel hart erkämpfen muss. Denn wir fahren nicht nach Oberösterreich, um nur an der Meisterfeier teilzunehmen.“

Das hat sich auch der FC Wacker für die Dienstreise in die Wörthersee-Arena vorgenommen. „Wir werden noch einmal alles mobilisieren“, verspricht Grumser, der sein letztes Spiel als Wacker-Chefcoach bestreitet. Was danach kommt, steht noch in den Sternen. „Der FC Wacker bleibt mein erster Ansprechpartner. Es gibt aber auch andere interessante Angebote.“