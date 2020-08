Binationale Partnerschaften: Die neuen Grenzen der Liebe

Die Ausnahmeregeln müssten an die Grenzbeamten kommuniziert werden. Eine weitere Hürde seien die Fluggesellschaften – diese müssten kontrollieren, ob jemand in das Land einreisen darf, in das er fliegt, erklärt die Obfrau von „Ehe ohne Grenzen“. Oft sei es vorgekommen, „dass die Airline die Leute gar nicht mitgenommen hat, weil sie befand, man sei nicht berechtigt einzureisen“.

In den vergangenen Wochen „hatten wir unter anderem Kontakt zu Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne)“, so Gibba. Die Ministerin sei an die Airlines herangetreten, um klarzustellen, dass auch Drittstaatsangehörige, die sich in einer Beziehung mit Österreichern befinden, einreisen dürfen sollen.