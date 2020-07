Pflegeheim-Maßnahmen wegen Freiheitsentzug vor Gericht

Die Corona-Schutzmaßnahmen in Pflegeheimen in den vergangenen Wochen könnten zu einem unzulässigen Freiheitsentzug geführt haben. Bewohnervertreter lassen 30 Fälle von Besuchsverboten und Isolationsmaßnahmen überprüfen. Sie orten Eingriffe in die Grundrechte. Gefordert werden Verordnungen statt Empfehlungen, berichtete der „Kurier“.