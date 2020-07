Frau sprang wegen Feuer aus dem Fenster - schwer verletzt

Eine 34-Jährige ist Donnerstagfrüh bei einem Wohnungsbrand in Wien-Favoriten aus einem Fenster im fünften Stock gesprungen und schwerst verletzt worden. Sie befand sich am Nachmittag in kritischem Zustand auf der Intensivstation, hieß es am Nachmittag aus dem behandelnden Krankenhaus gegenüber der APA. Die Einsatzkräfte hatten zunächst die Meldung bekommen, dass die Frau im Spital gestorben wäre.