Mobile Geflügelschlachtung: „Mit gutem Gewissen und tiergerecht“

Was das heißt, erklärte u. a. die Vertreterin der Landesveterinärdirektion, Daniela Scharmer: „Das Projekt einer mobilen Schlachtung von Geflügel umzusetzen, war nicht leicht. Es betrifft die Lebensmittelsicherheit und Hygiene ebenso wie den Tierschutz und die Direktvermarktung.“ Auf dem Hof von Ingrid und ihrem Sohn Philipp Knoflach leben 60 Weidegänse, 450 Legehennen in mobilen Ställen sowie 400 Masthennen, aber auch sechs Mastschweine und sechs Mutterkühe. Um 5.30 Uhr rückte nun zum Schlachttag der Anhänger des Maschinenrings an. In zwei Tranchen wurden die ausgedienten Legehennen als Suppenhennen sowie gut die Hälfte der Masthühner geschlachtet. Artgerecht und nach EU-Vorgaben, versteht sich.

In der Praxis, die ebenfalls den Kameras und Journalisten demonstriert wurde, hat sich der Tötungsprozess standardisiert. „Der Bauer fängt die Hühner in einem abgedunkelten Stall und bringt sie in einer Transportkiste bis zur Hygienesperre am Anhänger. Dort werden die Tiere einzeln entnommen und durch ein Elektroschockgerät voll automatisch betäubt“, erklärt Metzgermeister – und selbst Bauer – Martin Gröbner. „Die EU-Vorgaben sind hier sehr genau und streng. Das Betäubungsgerät zeigt auf einer Lichtskala die Stromstärke an bzw. meldet, falls ein Stromabfall auftreten würde“, ergänzt Veterinärin Scharmer. Danach folgen ein rascher, fachgerechter Tod sowie das Ausbluten der Tiere und das ebenfalls halb automatisierte Rupfen. Erst danach werden die Schlachtkörper durch ein Fenster zum Metzger gereicht. Er entnimmt die Innereien und übergibt das Biohendl dem Bauer zur Verpackung bzw. Kühlung. Der ganze Vorgang dauert nur wenige Minuten, hält den Stresslevel der zu tötenden Tiere gering und erspart unnötige Tiertransporte.