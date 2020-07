Ischgl – „Ausgerechnet DORT schlagen die Rhein-Neckar Löwen ein dreitägiges Trainingslager auf!“ – die Bild-Zeitung wundert sich in Großbuchstaben. Das „Trainingslager im Corona-Hotspot“ macht derzeit aber auch in anderen deutschen Medien Schlagzeilen. Dass die Bundesliga-Handballmannschaft ab heute zur Vorbereitung ins Paznaun kommt, hat in der Presse offensichtlich für einige Aufregung gesorgt. Der Corona-Ausbruch im österreichischen Ski-Ort sei immerhin einer der „heftigsten in Europa“ gewesen, schreibt die Bild online. „Da fragen sich nicht nur Handball-Fans: ‚Warum?‘“