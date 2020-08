Corona kostet Tirol 864 Millionen Euro: 194 Mio. fehlen an Einnahmen

Innsbruck – Angesichts der vorliegenden Zahlen sind für Finanzreferent und Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Soforthilfen und die Konjunkturprogramme absolut notwendig. Vom Maßnahmenpaket seien laut Platter bereits 250 von 400 Millionen Euro geflossen und von den 106 Projekten für die Konjunkturoffensive „Tirol packt’s an“ ebenfalls Vorhaben in Höhe von 51 Millionen Euro umgesetzt worden. 230,4 Millionen Euro gibt die schwarz-grüne Landesregierung dafür aus. Derzeit wird gerade an einem wirtschaftlichen Herbst-/Frühjahrsimpuls gearbeitet.

Weil vor allem der Tourismus in Tirol massiv von der Corona-Krise betroffen ist, fehlen zudem die Aufenthaltsabgaben. Hier wird mit Mindererlösen von rund 40 Millionen Euro kalkuliert. Zu spüren bekommt auch die Landesholding Tirol Kliniken mit den Spitälern in Innsbruck, Hall sowie Hochzirl/Natters die vergangenen Monate. Nach einem Betriebsabgang von 75,2 Mio. Euro im vorigen Jahr dürften ersten Berechnungen zufolge im heurigen Jahr noch einmal 40 Millionen Euro dazukommen. Für alle Spitäler werden Mehrkosten wegen der Corona-Pandemie von 60 Millionen Euro erwartet. Hier pocht Tirol aber auf eine vollständige Kostenübernahme vom Bund.

Abgesagt wurde gestern der Tag der offenen Tür am 26. Oktober im Innsbrucker Landhaus. Zuletzt gab es bereits Diskussionen darüber, die FPÖ forderte in einem Landtagsantrag, aus wirtschaftlichen Gründen darauf zu verzichten. „Die Gesundheit und Sicherheit der Menschen in Tirol hat stets oberste Priorität. Nach intensiver Prüfung und Erstellung von Alternativkonzepten, die beispielsweise auch eine Reduzierung der Besucherströme beinhaltete, kommen wir zu dem Schluss, dass der Tag der offenen Tür, der traditionell am 26. Oktober über die Bühne geht, heuer nicht stattfinden wird“, gab Landeshauptmann Platter Freitag bekannt. Er bedaure diese Entscheidung.