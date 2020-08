Stéphane Degout: Schattierungen, Phantastik, Farbwechsel

Degouts neue CD-Einspielung mit dem Pianisten Simon Lepper heißt „Epic“, vereint folgerichtig Balladeskes und gehört zum Besten, was in letzter Zeit auf dem Liedsektor erschienen ist. Der Bariton zeigt in immer neuem, spannendem Aufbau eine Fülle an dramatischen Schattierungen, Phantastik, Farbwechsel und Hintergründigkeit. Seine Stimme fesselt in ihrem Klangreichtum und den Ausdrucksnuancen, und was sie in tadellosem Deutsch erzählt, ist gruselig. Das Programm endet auf Italienisch und inhaltlich leichter mit Franz Liszts „Tre Sonetti di Petrarca“. Der Pianist Simon Lepper illustriert die Geschichten ebenso meisterhaft nuancierend und vertiefend weiter.