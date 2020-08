TBC-Seuchenbekämpfung auf die lange Bank geschoben

Innsbruck, Reutte – Nicht erst seit dem behördlich angeordneten Reduktionsgatter in Kaisers, in dem im Februar 34 Stück Rotwild erlegt wurden, gehen die Wogen rund um die Bekämpfung der Rotwild-TBC hoch. In den besonders betroffenen Seuchengebieten im Außerfern wie Lechtal 1 oder Lechtal Mitte betrugen die Abschussquoten trotz Seuchenverordnung von 2013 bis 2018 lediglich zwischen 51 und 69 Prozent. 2019 nur 78 Prozent.