Volle Gastgärten: Innsbrucks Gastronomie läuft besser als erwartet

Nicht ganz, wie Altstadt-Hotelier und Gastronom Josef Hackl bestätigt. „Wir sind positiv überrascht. Wir haben größere Einschnitte befürchtet. Es sind tatsächlich viele Leute in der Innenstadt“, erklärt Hackl. Die Konzerte, die Dienstag, Mittwoch und Freitag an verschiedenen Orten und in Lokalen der Altstadt veranstaltet werden, ziehen Hackl zufolge vor allem Einheimische an. „Bei durchwachsenem Wetter kommen viele Touristen aus dem Umland in die Stadt“, sagt Hackl. Innsbruck selbst habe kaum Übernachtungsgäste, die Auslastung ist bescheiden. Nicht alle Lokale können von Umland-Touristen und Einheimischen leben, betont Hackl. „Gerade indische und chinesische Restaurants tun sich momentan schwer. Da fehlt einfach der internationale Gast“, weiß Hackl.