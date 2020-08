Wallfahrtsweg wird nach Felssturz geräumt und saniert

Kauns, Kaunerberg – Seit eineinhalb Jahren war er nach einem Felssturz gesperrt und durfte nicht mehr benutzt werden. Derzeit wird nun der Wallfahrtsweg nach Kaltenbrunn geräumt und saniert. „Auf keinen Fall darf der Weg in den nächsten Wochen begangen werden – es besteht Lebensgefahr“, warnt die Gemeinde Kauns auf ihrer Homepage.

Die Sanierungen sollen voraussichtlich bis zum 13. August dauern. Das Gebiet sei ständig in Bewegung gewesen, so Schranz. In Auftrag gegeben worden seien die Arbeiten vom Tourismusverband. (TT)