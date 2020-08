„Elektra“ bei den Salzburger Festspielen: Die tiefen Katastrophen der Familie

Salzburg – Noch bevor die Wiener Philharmoniker ihre ersten Schläge setzen, flirren in der Salzburger Felsenreitschule die Zikaden und darf Klytämnestra – endlich einmal – ihre Leidensgeschichte herausschreien, die das Grauen der Familiengeschichte prägt. Ihr Gatte, König Agamemnon, hat um der Karriere, des Sieges der Griechen über Troja willen, die älteste gemeinsame Tochter Iphigenie geopfert. Was Klytämnestra nicht erzählt, sind noch tiefer liegende Ereignisse. Sie war bereits verheiratet, hatte einen kleinen Sohn, als Agamemnon einbrach, Mann und Kind tötete, Klytämnestra vergewaltigte und zur Ehe verschleppte. Mit ihm hat sie vier Kinder. Als er nach zehn Jahren vom Trojanischen Krieg heimkehrte, erschlug sie ihn und ist nun schlaflos vor Schuld.

Die Arkaden der Felsenreitschule sind geschlossen und werden zur Projektionsfläche für Blutströme, darüber die Erinnyen als sich wild verdichtender Zikadenschwarm. Orest, der den rächenden Muttermord begangen hat, entrinnt nicht den Rachegöttinnen und verfällt dem Wahnsinn. Seine Schwester Elektra, die der Mutter den Mord am Vater Agamemnon nicht verziehen hat und verachtet am Rand der Familie bis zur Selbstaufgabe der Rache lebt, kann nach dem Vollzug nur noch in letzten spastischen Zuckungen tanzen. So bleibt allein ihre Schwester Chrysothemis, die sich wohl die Sehnsucht nach einer eigenen Familie erfüllen wird.