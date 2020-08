Plastiksteuer: „Verursacher zur Kasse bitten“

„Wenn das die türkis-grüne Umweltpolitik ist, dass zum Schluss nur die Arbeitnehmer zahlen, dann gute Nacht“, so Leichtfried. FPÖ-Umweltsprecher Walter sprach von „blankem Hohn gegenüber den Steuerzahlern“. Schwarz-Grün bezahle „lieber eine Strafsteuer auf Plastik aus dem Budget als endlich ein flächendeckendes Plastikpfand in Österreich einzuführen“.

Das Klimaschutzministerium arbeitet nach Angaben der zuständigen Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) an einem Gesamtpaket gegen die Plastikflut. „Wir erarbeiten ein mögliches Pfandsystem und wir haben eine höhere Mehrweg-Quote im Regierungsprogramm vereinbart – damit die Menschen in Österreich mehr wiederverwendbare Flaschen kaufen können“, teilte Gewessler mit. Darüber hinaus werde man „das Tarifmodell für Verpackungshersteller so verändern, dass nicht recyclingfähiges Plastik teurer wird“, kündigte die Klimaschutzministerin an. „Über 140 Millionen Euro kostet uns Plastikmüll jedes Jahr. Jetzt müssen wir daran arbeiten, dass dieser Betrag weniger wird“, so Gewessler. (TT, APA)