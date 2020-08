„Jedermann“-Premiere in Salzburg: Schaumgebremste Party zum 100er

Salzburg – Die eigentliche Sensation ist, dass der „Jedermann“ – und rund um ihn die Salzburger Festspiele – überhaupt stattfinden in diesem so veranstaltungsfeindlichen Jahr. Dass dem so ist, daran haben die Stars auf der Bühne ihren Anteil. Sie müssen sich kasteien und kasernieren und fernhalten. Und dann gibt es etliche nicht näher bekannte Damen- und Herrschaften, ohne die wir Premierengäste gleich wieder kehrtmachen könnten auf dem mehr oder weniger hohen Absatz.