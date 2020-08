Aus geronnener Farbe geflochtene Muster: Thomas Reinhold im artdepot

Innsbruck – Thomas Reinholds Personale im artdepot ist für den 67-jährigen Wiener seine Tirol-Premiere, wenn auch eine Corona-bedingt um ein paar Monate verschobene, in der sich der leidenschaftliche Maler, der an der Angewandten bei Herbert Tasquil studiert hat, als sehr geläuterter ehemaliger „Neuer Wilder“ präsentiert. Mit teilweise großformatigen Leinwänden, die er am Boden liegend oder über Hocker gespannt „bemalt“. Oder konkreter gesagt, beschüttet.