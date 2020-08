Nach Corona-Pause: Cineplexx-Kinos versuchen heute Neustart

Innsbruck – Nach den Programmkinos startet am Mittwoch mit der Cineplexx-Gruppe nun auch der größte heimische Kinobetreiber in die Post-Corona-Zeit. In Innsbruck, Wörgl und an den 22 weiteren österreichischen Standorten begeht man den Eröffnungstag mit Tickets um drei Euro pro Besucher und kostenloser Verpflegung.