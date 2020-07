Hülkenberg ersetzt Perez in Silverstone

Die Rückkehr von Nico Hülkenberg in die Formel 1 ist perfekt. Racing Point gab am Freitag offiziell bekannt, dass der deutsche Rennfahrer beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone das Cockpit von Sergio Perez übernehmen wird. Der Mexikaner ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Quarantäne. „Es fühlt sich ein bisschen unwirklich an“, sagte Hülkenberg.

Freitagmittag drehte Hülkenberg im Freien Training auf dem Traditionskurs seine ersten Runden für das Team und brachte die neuntschnellste Rundenzeit auf den Asphalt. Damit war er nur knapp eine halbe Sekunde langsamer als sein Stallrivale Lance Stroll auf Platz drei. Racing Point ist derzeit hinter Mercedes und Red Bull gut dabei. Wegen ihres hohen Grundspeeds wird den dank Sponsor BWT pinken Autos auf manchen Strecken sogar zugetraut, um den Sieg mitfahren zu können.

Beim Vorgänger-Rennstall Force India war Hülkenberg schon 2012 sowie von 2014 bis 2016 engagiert. 177 Grand-Prix-Starts liegen hinter ihm, dabei schaffte er es nie auf das Podest. Das hat ihm sein früherer Teamkollege Perez voraus, der für Force India vier dritte Plätze geholt hat.

Der 30-jährige war am Donnerstag positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden und befindet sich in Quarantäne. Es ist der erste prominente Fall in der Formel 1. Wie er sich mit dem Coronavirus infizieren konnte, wisse er nicht. „Ich habe mich an alle Vorschriften gehalten“, sagte Perez in einem Video auf Twitter. „Ich bin wirklich traurig. Das ist einer der traurigsten Tage meiner Karriere. Es zeigt, wie verwundbar wir alle für dieses Virus sind.“ Er fühle sich aber körperlich gut.

Nach dem vergangenen Rennen in Ungarn sei er für zwei Tage mit einem Privat-Flugzeug in seine Heimat geflogen, um seine Mutter zu besuchen, die einen Unfall gehabt habe. Anschließend ging es aus Mexiko wieder zurück nach Europa zum vierten WM-Lauf. „Ich habe es bekommen, aber ich weiß nicht, woher es kommt“, meinte Perez.

Racing Point musste nach dem positiven Test blitzschnell reagieren. Am Donnerstagnachmittag rief Teamchef Otmar Szafnauer Hülkenberg an und fragte, ob er kurzfristig einspringen könnte. Nur 16 Minuten nach der Verkündung seines Engagements am Freitag steuerte er Deutsche den Wagen erstmals aus der Garage. Zuvor musste er noch einen negativen Coronavirus-Test abgeben. „Ich mag Herausforderungen - und das ist ganz sicher eine. Ich springe ein und versuche, das Beste für das Team zu machen“, sagte Hülkenberg.