Schatzsuche um Burg Falkenstein: Mit dem Bagger zum Nazi-Gold

Pfronten – Nur einen Steinwurf von Vils im Außerfern entfernt, wenige Meter hinter der deutsch-österreichischen Grenze im Allgäuer Pfronten gelegen, befindet sich die Ruine Falkenstein. Und schon lange hält sich hartnäckig das Gerücht, dass im Felsen, auf dem heute nur noch Mauerreste der einst ehrwürdigen Burg stehen, ein gewaltiger Schatz vergraben liegt. Unter anderem wird gemunkelt, dass hier die Nazis riesige Mengen an Gold verscharrt haben. Das lockt seit Jahrzehnten Glücksritter, auch aus Tirol, an, die meist illegal nach dort vermuteten Reichtümern buddeln.

Besonders schweres Gerät fuhren Schatzjäger Mitte Juli auf. In einer Nacht- und Nebelaktion gruben sie mit einem Bagger in unwegsamem Gelände unterhalb der Burg Falkenstein. Dabei seien auch ein „alter Weg illegal verbreitert und Felswände beschädigt“ worden, teilte die Polizei Pfronten mit. Als der Bagger in einem Steilhang abzustürzen drohte, wurde die Aktion abgebrochen, das Fahrzeug einfach stehen gelassen. „Es konnten zwischenzeitlich Tatverdächtige ermittelt werden“, heißt es von der Pressestelle der örtlichen Polizei auf Anfrage der TT. „Diese stammen nicht aus Österreich.“