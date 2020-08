Nächste „narrische Aktion“: Zwei Tage nonstop die Möslalm rauf und runter

Wörgl – „Ach, du bist ja der narrische Radler!“ Diese Anrede ist Alex Gindu mittlerweile gewohnt. Meist ringt sie ihm ein Schmunzeln ab, ein bisschen stolz scheint er auf diesen Spitznamen nämlich schon zu sein. Mit seinen 24-Stunden-nonstop-Radtouren auf den Wörgler Hausberg „Möslalm“ hat sich der ambitionierte Hobbyradler in der Region einen Namen gemacht. Verrückt nennen es die einen, großartig die anderen. Immerhin sammelte der 37-Jährige mit seinen Aktionen bereits mehr als 13.000 Euro für in Not geratene Familien.

In knapp zwei Wochen will er es wieder tun – diesmal doppelt so lang, also für 48 Stunden. „Den Gedanken dazu hatte ich schon länger. Dann kam Corona – da zahlt es sich umso mehr aus, Familien finanziell zu unterstützen“, erklärt Gindu seine Beweggründe.