Schwimm-Ass Auböck: „Wünsche mir manchmal, früher geboren worden zu sein“

Felix Auböck: Ja, es ist eine merkwürdige Saison, bis März war es noch eine perfekte. Aber ich bin froh, seit Mai in Österreich zu sein, wieder trainieren und Wettkämpfe schwimmen zu können. Im Gegensatz zu meinen Kollegen in den USA, sie tun mir leid.

Auböck: Normalerweise ist man mit dieser Zeit nicht die Nummer eins, aber sagen wir mal so, ich habe die Situation gut ausnützen können. Ich hoffe, dass sich dadurch auch Sponsoren an Land ziehen lassen, das ist derzeit ja nicht einfach.

Auböck: 2012 hätte ich damit auch fast noch eine Olympia-Medaille gemacht. Heute liege ich damit zwischen Rang vier und sechs, aber zumindest fix in einem Olympia-Finale. Manchmal wünsche ich mir schon, früher geboren worden zu sein (lacht). Aber wer weiß, ob ich dann auch so schnell gewesen wäre ...

Auböck: Eher nicht (lacht). Das war mehr so eine Frustschock-Aktion in San Diego. Die Bäder waren alle zu, die Olympischen Spiele zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht abgesagt. Da bin ich im Meer geschwommen. Das war eine schöne Erfahrung, Korallen statt der Striche am Beckenboden, aber trotz Neoprenanzugs war das bei 13, 14 Grad hart. Die Open-Water-Schwimmer haben meinen größten Respekt!

Sie haben zuletzt an Ihrer Technik gefeilt. Was kann ein Weltklasseschwimmer wie Sie noch verbessern?

Auböck: Ich ziehe nach England, studiere an der Loughborough University in Leicester. Ich bin es gewohnt, neben dem Sportlichen auch was Akademisches zu machen, und will das so beibehalten.