Pilnacek bewirbt sich um Chefposten in Legistik-Sektion

Nach einiger Kritik an Pilnacek hatte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) Ende Mai verkündet, Pilnaceks vor zehn Jahren fusionierte Sektion wieder in die Bereiche Legistik und Strafverfahren aufzuteilen. Dieses „Reformkonzept kann ich nachvollziehen“, meint Pilnacek. Die Ministerin erwarte sich mehr Unabhängigkeit für die Staatsanwaltschaften. „Für mich ist es der richtige Weg, dass ich mich für die Legistik beworben habe“, merkte der entmachtete Sektionschef an.