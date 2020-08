Mit Mund- und Sonnenschutz: Reisen in Corona-Zeiten

Innsbruck –Bordkarte, Pass, Mundschutz, QR-Code am Smartphon­e – alles beisammen, bereit für den Check-in. Für Thomas Triendl und Ull­i Brecher mit den beiden Kindern Madeleine und Matteo heißt es ab in den Süden. „Wir fliegen mit einem guten Gefühl. Kret­a ist ja ein sicheres Reiseziel“, sagt die Familie aus Steinach am Brenner, die am Freitagmittag Innsbruck in Richtung Heraklion verlässt. Die aufgrund der Corona-Kris­e für die Einreise nach Griechenland erforderliche Online-Registrierung sei unkompliziert gewesen.