17-Jähriger nach Hackerangriff auf Twitter festgenommen

Rund zwei Wochen nach einer massiven Hacker-Attacke auf Twitter-Konten von Prominenten hat die Polizei im US-Bundesstaat Florida am Freitag einen 17-Jährigen als Hauptverdächtigen festgenommen. Gegen den „Drahtzieher“ des Hacks lägen 30 Anklagepunkte vor, erklärte Staatsanwalt Andrew Warren in Tampa.

Graham Ivan C. werde von der Justiz angesichts der Schwere der Vergehen als Erwachsener behandelt, weswegen ihm eine längere Haftstrafe drohen könnte, so der Staatsanwalt.

Zwei weiteren Verdächtigen wirft die zuständige Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Kalifornien Mittäterschaft vor. Wie die Staatsanwaltschaft in San Francisco am Freitag mitteilte, handelt es sich um den 19-jährigen Mason S. aus Großbritannien und dem 22-jährigen Nima F. aus Florida.

Dem Briten wird unter anderem Hacking, Betrug und Geldwäsche zur Last gelegt, dem US-Amerikaner Beihilfe zum unerlaubten Eindringen in einen Computer. Nima F., online bekannt als „Rolex“, drohen demnach bis zu fünf Jahre Haft. Dem in Großbritannien lebenden S., bekannt als „Chaewon“, könnten bis zu 45 Jahre Haft drohen.