Covid-Schutzausrüstung: Tiroler Firmen starten durch

Das Unternehmen, das sich im Normalbetrieb auf den Bereich Hochtemperaturtechnik spezialisiert hat, will das medizinische Personal in Österreich von China unabhängiger machen. „Es gab bereits Lieferungen von Schutzkitteln für medizinisches Personal an das Rote Kreuz und die Landeskliniken in Oberösterreich und Tirol“, heißt es aus der Firma gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Als Nächstes steht der österreichweit erste Startschuss für die Produktion von so genannten Corona-Virus-Pandemie-CPA-Atemschutzmasken an. Im April wurde – wie berichtet – in Zusammenarbeit mit der Technischen Versuchs- und Forschungsanstalt der Universität Innsbruck der erste Prototyp mittels Hot Forming eines Filtervlieses hergestellt.