Gelungener NBA-Neustart für Pöltl und San Antonio

Jakob Pöltl und den San Antonio Spurs ist der Neustart in die NBA-Saison gelungen. Die Texaner mit ihrem Center aus Wien gewannen am Freitag (Ortszeit) gegen die Sacramento Kings mit 129:120 und unterstrichen damit ihre Play-off-Ambitionen. Der 24-jährige „Big Man“ steuerte sieben Punkte und sechs Rebounds bei.

Pöltl gehörte wie schon in allen drei vorangegangenen Testspielen der Startformation der Spurs an. In 31:49 Minuten auf dem Parkett verbuchte er auch drei Assists und je zwei Steals sowie blockierte Würfe. Pöltl war mit seiner Leistung „ganz zufrieden“, vor allem im defensiven Bereich. „Ich habe versucht, mich im Zusammenspiel gut einzufügen und überall auf dem Feld aktiv zu sein. Ich denke, das ist mir ganz gut gelungen.“