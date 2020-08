Wien –Die Landespolizeidirektion Steiermark konnte einen umfangreichen Betrug mit Sozialleistungen durch kosovarische Staatsbrüger aufdecken. Im Innenministerium spricht man von einem „regelrechten Sozialmissbrauchstourismus“. Demnach haben die Ermittlungen ergeben, dass zwei Busse in den Jahren 2014 bis 2015 in regelmäßigen Abständen zwischen Österreich und dem Kosovo verkehrten. Bei den Fahrten seien mindestens 1000 Personen transportiert worden, die Sozialleistungen in Österreich bezogen haben.