Club-Ikone Stöger schlüpft ohne Angst in Austria-Doppelrolle

Peter Stöger ist am Samstag als „Trainer-Ideallösung“ für die durch die Coronakrise in noch unruhigeres Fahrwasser geratene Wiener Austria vorgestellt worden. „Angst begleitet mich relativ wenig“, zeigte sich die violette Ikone aber bereit, allen Umständen zu trotzen. Über Vertragsdetails Stögers zusätzliche Aufgabe betreffend wollte Austria-Finanzchef Markus Kraetschmer keine Angaben machen.

„Ich kenne den Club natürlich gut, ich kenne die Problematik“, erklärte Stöger, warum er sich die Doppelfunktion bei seinem Herzensclub antut. „Ich glaube, dass es für den Verein die beste Lösung ist, wenn ich das in Personalunion mache.“ Der 54-Jährige ist seit exakt einem Jahr als Sportvorstand in Wien-Favoriten tätig. Diesen „Liebesbeweis habe ich vorige Saison schon angetreten“.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hatte die Austria unter Trainer Christian Ilzer zunächst die obere Tabellenhälfte und schließlich auch im Play-off gegen Hartberg den Europacup verpasst. Ilzer coacht mittlerweile Sturm Graz.

Dazu gingen der wirtschaftlich ohnehin nicht auf Rosen gebetteten Austria durch die notwendig gewordenen „Geisterspiele“ im Liga-Finish wichtige Einnahmen verloren. Der Club sucht derzeit einen potenten Investor, der statutengemäß bis zu 49 Prozent an der FK Austria Wien AG übernehmen könnte.

„Im Endeffekt ist es auch so, dass es wirtschaftlich dann die günstigste Lösung ist“, erläuterte Stöger zur Personalie Stöger. Mit dem einvernehmlichen Abschied von Ilzer und seinem Trainerteam seien aber Budgetmittel frei geworden, sodass das Geld für eine externe Lösung durchaus vorhanden gewesen wäre.

Dementsprechend wenig wollte Stöger auch zu den sportlichen Zielen sagen. In den Top sechs würden acht, neun Vereine auch landen wollen. Es sei auch im vergangenen Jahr „nicht alles falsch“ gelaufen, meinte der bis dato letzte Austria-Meistertrainer (2012/13). Der Kader, der demnächst in die Vorbereitung startet, werde vorerst mit dem alten nahezu ident sein, „mit ein paar Jungs, die wir von den Young Violets raufziehen“.

Stöger will grundsätzlich das Training selbst leiten, es könne aber mitunter vorkommen, dass wichtige Sitzungen anstehen, in denen er als Sportchef teilnehmen sollte. Auch für diesen Fall würden noch zwei erfahrene Fußball-Assistenten gesucht. Sein Kernteam soll letztlich aus diesen beiden, einem Tormann- sowie einem Athletiktrainer bestehen. „Wir arbeiten daran, das ganze Team, die Struktur bis nächste Woche bestmöglich auf die Beine zu stellen“, sagte Stöger.

Kraetschmer nannte die nun getroffene eine „sehr richtungsweisende Entscheidung für den Club“. Er dankte Stöger persönlich. „Da sieht man einmal mehr, was er für ein Austrianer ist, dass er diesen Weg mit uns gemeinsam mitgeht“, sagte der AG-Vorstandsvorsitzende. „Ich werde ihn in meiner Funktion bestmöglich unterstützen in diesen nächsten Monaten.“