Auf das 1:6 folgte beim FC Wacker Innsbruck ein Transfer-Knaller

Innsbruck – Mit dem Schlusspfiff in Klagenfurt endete auch die Amtszeit von Thomas Grumser als Chefcoach des FC Wacker. „Freilich habe ich mir das letzte Spiel anders vorgestellt. Das Ergebnis ist mit 6:1 natürlich brutal, spiegelt den Spielverlauf allerdings nicht wider“, blickte der 40-Jährige gestern noch einmal auf das Finale im Wörthersee-Stadion zurück: „Wir waren voll dabei, es haperte wieder einmal am Abschluss. Nach dem 3:1 gefiel mir bei einigen Spielern die Körpersprache nicht.“

Was bringt die Zukunft? „Zunächst mit der Familie eine Woche Urlaub. Den brauche ich nach der doch intensiven Zeit dringend“, so Grumser, dessen Vertrag bei den Schwarzgrünen noch bis Sommer 2021 läuft. Das Angebot als Offensivcoach beim LASK ist vom Tisch, eine Funktion beim FC Wacker steht noch zur Diskussion. „Es gibt auch andere interessante Angebote, darunter eines in Deutschland, was ich auch als Bestätigung unserer Trainerarbeit in Innsbruck sehe.“