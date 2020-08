Der SVI zog ein großes Cup-Los und tritt gegen Sturm Graz an

Innsbruck –Vom Unterhaus-Flair in Kolsass – dort gewann Tirol-Ligist SVI das erste Pflichtspiel der neue­n Saison im Kerschdorfer-Tirol-Cup beim Landesligisten mit 4:1 – geht es jetzt bald in die Merkur-Bundes­liga-Arena zu Sturm Graz, denn die Auslosung der ersten ÖFB-Cuprunde machte die Blackies zum Gegner des Sportvereins Innsbruck, der nach dem vorzeitigen Saisonabbruch als Tabellenführer der Tiroler Liga ja nicht in die Regionalliga aufsteigen konnte. Ganz im Gegenteil wurde die Truppe von Neo-Coach Martin Hofbauer ja sogar stark verjüngt. „Vielleicht hat’s einen Knall gebraucht, um wieder umzudenken“, sinniert Vereinsurgestein Wolfi Grosch.