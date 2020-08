WHO erwartet „sehr lange“ Coronavirus-Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erwartet eine „sehr lange“ Coronavirus-Pandemie. Das erklärte das Notfallkomitee der WHO am Samstag in Genf - sechs Monate, nachdem die Organisation den internationalen Notstand ausgerufen hatte. Zugleich warnte das Komitee vor der Gefahr, dass wegen des „sozio-ökonomischen Drucks“ eine Ermüdung bei den Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus eintreten könne.