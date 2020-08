86 Tiroler Gemeinden sind stark oder voll verschuldet

Innsbruck – Einnahmen wie Ausgaben sind für die Tiroler Gemeinden im Vorjahr gestiegen. Unterm Strich hat sich der Schuldenstand für die 278 Gemeinden ohne Innsbruck dennoch von 1,029 Mrd. Euro auf 1,074 Mrd. Euro erhöht. Die Stadt Innsbruck weist ihrerseits 120 Millionen Euro an Verbindlichkeiten aus. Zusammen mit den Verpflichtungen für die Gemeindeverbände stehen die Tiroler Kommunen damit mit 1,296 Milliarden Euro in der Kreide, wie es im vorliegenden Bericht über die finanzielle Situation in den Gemeinden 2019 heißt.