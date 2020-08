Ortschef von Tulfes schmeißt die NEOS raus

➡️ Der Bürgermeister von Tulfes Martin Wegscheider hat jetzt den Tiroler NEOS den Sessel vor die Türe gestellt. Eigentlich wollten die Pinken in der Mittelgebirgsgemeinde von Innsbruck im November ihren Parteitag abhalten und hatten den Gemeindesaal schon gebucht. Doch nach der Kritik von Landessprecher Dominik Oberhofer an den öffentlichen Förderungen für den Ausbau des Skigebiets Glungezer ist der Tulfer Gemeindesaal jetzt tabu für die NEOS. „Bürgermeister Wegscheider will keine NEOS in seiner Gemeinde haben und stornierte schriftlich die bereits vor Wochen zugesagten Räumlichkeiten“, ist Oberhofer empört. Wegscheider sei nicht nur gerne Liftkaiser auf Kosten der Öffentlichkeit, er sehe wohl auch den Gemeindesaal als sein Eigentum an, über das er frei verfügen könne. Oberhofer: „Kritik und Opposition sind offensichtlich in Tulfes nicht erwünscht.“