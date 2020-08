Debatte um neuen Pachtvertrag in Wiesinger Gemeindezentrum

Wiesing – Andreas Haas heißt der zukünftige Pächter des Restaurants im von der Neuen Heimat neu gestalteten Wiesinger Gemeindezentrum. Die Vergabe und der Pachtvertrag wurde einstimmig durch den Gemeinderat am Mittwoch in der öffentlichen Sitzung abgesegnet. Froh, dass endlich ein Pächter gefunden wurde, waren zwar alle. Aber über das „Wie“ gab es Debatten. Denn Haas kann das neue Lokal zu viel besseren Bedingungen pachten, als es vorige Interessenten hätten dürfen. Er zahlt weitaus weniger als die 2500 Euro Pacht monatlich, von der in den Standardverträgen, die allen Bewerbern vorgelegt worden seien, die Rede war. Auch die darin von der Gemeinde verlangte Kaution soll auf einen Bruchteil der ursprünglichen Summe geschrumpft sein.

Am 19. September will Haas, der in Münster das Dorfcafé betreibt, den „Dorfwirt“ in Wiesing eröffnen, bis Jahresende zahlt er keine Pacht. Bürgermeister Alois Aschberger bezeichnete die ursprünglichen Pachtverträge der Gemeinde als „Verhandlungsbasis“. Die Interessenten hätten dann sagen können, unter welchen Anpassungen für sie das Betreiben des Lokales möglich sei. Aber das habe nur Haas gemacht, die anderen hätten sich einfach nicht mehr gemeldet, erklärte Aschberger. „In Zeiten wie diesen ist es nicht einfach, einen Pächter zu finden. Man muss da als Gemeinde Kompromisse eingehen. Zudem muss Andreas Haas noch viel Geld in Lebensmittel, Geschirr etc. investieren, damit er aufsperren kann.“