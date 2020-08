Rapid laut Umfrage weiterhin beliebtester Club in Österreich

Rekordmeister Rapid Wien ist unverändert der beliebteste Fußball-Club in Österreich. Das zeigt eine Market-Umfrage im Auftrag der Bundesliga unter 1.202 Personen im Zeitraum 24. Juni bis 9. Juli. Demnach gaben 39 Prozent der fußball-interessierten Befragten an, Rapid am liebsten zu mögen. Bei der Frage nach dem sympathischsten Erstliga-Verein liegt hingegen weiter Serienmeister Salzburg vorne.