Angriff in Afghanistan gefährdet Friedensgespräche

Ein Großangriff auf ein Gefängnis im Osten Afghanistans gefährdet die Aufnahme von Friedensgesprächen zwischen der Regierung und den Taliban. Bewaffnete zündeten am Sonntag - dem letzten Tag einer relativ stabilen Feuerpause - eine Autobombe und eröffneten das Feuer auf Wachmänner der Haftanstalt in Jalalabad, wie ein Regierungssprecher der Provinz Nangarhar sagte.

Bei dem Angriff auf das Gefängnis am Sonntagabend wurden nach Angaben von Behördenvertretern mindestens drei Menschen getötet, mindestens 24 weitere seien verletzt worden. Demnach dauerten die Kämpfe zunächst weiter an. Einige der Angreifer hätten in der Nähe des Gefängnisses Stellung bezogen und verwickelten die Sicherheitskräfte in weitere Gefechte, sagte der Sprecher der Provinzregierung.