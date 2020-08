Tote bei IS-Angriff auf Gefängnis im Osten Afghanistans

In Afghanistan haben Angreifer nur wenige Stunden vor Ende einer dreitägigen Waffenruhe ein Gefängnis im Osten des Landes attackiert und dabei mehrere Menschen getötet. Sie zündeten am Sonntag zunächst eine Autobombe und stürmten dann die zentrale Haftanstalt in der Provinz Nangarhar, wie ein Provinzsprecher sagte. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu der Attacke.

Am Samstag hatte der afghanische Inlandsgeheimdienst den Tod des hochrangigen IS-Anführers Asadullah Orakzai verkündet, der von Spezialkräften in der Provinzhauptstadt von Nangarhar, Jalalabad, getötet worden sei. Im April hatten Spezialkommandos den Anführer des IS-Ablegers in Afghanistan, Aslam Farooqi, festgenommen. Nangarhar galt einst als Hochburg des IS in Afghanistan, bevor Afghanistan Ende 2019 den militärischen Sieg über die Terroristen verkündet hatte. Dennoch verübt der IS immer wieder Anschläge im Land.