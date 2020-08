Grabner-Tor bei Arizona-Sieg zum NHL-Play-off-Start

Die Arizona Coyotes sind auch dank Michael Grabner erfolgreich in das aufgrund der Coronakrise modifizierte Play-off der National Hockey League gestartet. Der 32-jährige Villacher erzielte am Sonntag beim 4:3-Erfolg gegen die Nashville Predators in Edmonton in der 37. Minute den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1. Für Grabner, der etwas mehr als neun Minuten spielte, war es das neunte Saisontor.