Reutte – Ferienzeit, Sommerwetter, Corona-Daheimbleiber, deutsche (Tages-)Gäste, die heuer nicht weiter in Urlaub fahren wollen – diese Mischung beschert den vielen Außerferner Badeseen Rekordbesuche. Auch der Urisee in Reutte wird täglich von Massen gestürmt. Und nicht nur Badegäste schauen vorbei, auch die Polizei. Denn am rund 100 Meter über dem Reuttener Talkessel gelegenen Kleinod fehlt es an Parkmöglichkeiten. Der Ansturm überschreitet die Kapazitäten um ein Vielfaches. In der Not werden die Fahrzeuge überall abgestellt – beidseitig halb in der Straße, im Gelände, im Tunnel unter der B179, direkt im Halteverbot. Denn auch unten im Talboden, im Breitenwanger Ortsteil Mühl, stehen nirgends ausreichend Parkflächen zur Verfügung.