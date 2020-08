Augustinermuseum Rattenberg: Im Dialog mit sich und der Welt

Rattenberg – Sakrales Kulturgut, das von seinem oft jahrzehntelangen Dornröschenschlaf in Kirchen, Sakristeien oder Dachböden von Widumen erlöst worden ist, wird seit gut drei Jahrzehnten im Augustinermuseum Rattenberg öffentlich zugänglich gemacht. In prächtigem barocken Ambiente, das für sich allein schon einen Besuch wert wäre. Um das Haus „lebendig“ zu erhalten, hat Petra Streng als dessen Leiterin erfreulicherweise die von ihrem Vorgänger Hermann Drexel implantierte Tradition übernommen, das Museum allsommerlich mit zeitgenössischer Kunst zu infiltrieren. Die idealerweise irgendwie mit den Objekten der permanenten Schausammlung zu tun hat – oder auch nicht.

In der aktuellen, von Maria Peters kuratierten Schau gibt es diesen direkten Bezug nur vereinzelt. Vage etwa in der Hoferkapelle bei Lukas Norers Klanginstallation „Disposition“, die eine etwas andere Art der Aufarbeitung heikler Kapitel der jüngeren Geschichte am Beispiel der Kufsteiner „Heldenorgel“ sein soll. Um diese zu verstehen der Ausstellungsbesucher allerdings eine Regieanweisung benötigt. Solche gibt es zwar auch zu den zwei Fotoarbeiten, die David Steinbacher in bzw. vor die kleine Kapelle gehängt hat. Von unterschiedlichen Qualitäten von Blau dominierte, fast mittig von Horizonten durchpflügte Bilder von Nordsee bzw. Mittelmeer. Dass Letzteres an dem Ort entstanden ist, an dem sich Walter Benjamin 1940 auf der Flucht vor den Nazis das Leben genommen hat, ist fein zu wissen, aber nicht zwingend notwendig.