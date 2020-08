Kriterien für Innsbrucker Stadtwohnungen stehen auf dem Prüfstand

Innsbruck – Lange Menschenschlangen bilden sich täglich im städtischen Wohnungsamt. Der aktuelle Ansturm auf Sozialwohnungen ist von den Mitarbeitern kaum noch zu bewältigen. Rund 2170 Bewerber für Mietwohnungen sowie 615 für Eigentumswohnungen stehen auf der Warteliste. „Die Löhne steigen nicht in dem Ausmaß wie die Mieten. Es gibt immer mehr Menschen, die sich am freien Markt keine Wohnung mehr leisten können“, erklärt Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Die Preisspirale am freien Wohnungsmarkt in Innsbruck dreht sich unaufhaltsam nach oben. Die Stadtregierung hat deshalb die Schaffung von leistbarem Wohnraum als eines der obersten Ziele ausgerufen. Knapp 650 neue Wohnungen sind in Innsbruck im Bau bzw. in Planung.