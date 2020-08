Telfer Fasnacht, ganz neu präsentiert: Ausstellung feierte Wiedereröffnung

Bekannte Schaustücke erstrahlen in frischem Glanz, an neuen audiovisuellen und haptischen Stationen sollen die Besucher die Atmosphäre der Fasnacht spüren. Für das Team um Kuratorin Claudia Mark, Architekt Christian Höller, Filmemacher und Künstler Jakob Pfaundler sowie Noam Schwarz war die Herausforderung, etwas Immaterielles wie das Schleicherlaufen, das sich noch dazu alle fünf Jahre verändert, im Museum darzustellen – vom Klang der Schellen über das Nähen der Gewänder bis zum Treiben auf den Wägen und in den Lokalen der Fasnachtsgruppen.