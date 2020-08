Langjähriger Kommandant in Wattenberg feierlich verabschiedet

Wattenberg – Mit Ende Juli ist der langjährige Kommandant des Truppenübungsplatzes Lizum/Walchen, Oberst Johann Zagajsek, aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand getreten. Seine Amtszeit begann 2009 mit einem Festakt und Gottesdienst am Truppenübungsplatz – und mit einer Messe ging seine Amtszeit am Sonntag auch zu Ende: Anlässlich der Almerermesse der Lizumer Almbauern bedankte sich der Wattenberger Bürgermeister Franz Schmadl bei Zagajsek für dessen Einsatz bei gemeinsamen Aktionen, etwa der jährlichen Mölsbergmesse, der Weihnachtsfeier für Bedienstete der Gemeinde im Hochlager oder dem Skitag für Schulkinder. Schmadl übergab Zagajsek einen Geschenkkorb der Wattenberger Bauern und ein Buch über den Weinbau.