Wiesing – Es war eine böse Überraschung für die Mitglieder des Überprüfungsausschusses bei ihrer Sitzung am 2. März. Da kamen die Mandatare nämlich drauf, dass ein Vertrag, den der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 1. März 2017 beschlossen hat, nie Gültigkeit erlangte. Und dass ohne Kenntnis des Gemeinderats eine abgeänderte Variante aufgesetzt wurde, die aber nur seitens der Gemeinde unterschrieben wurde. Die Unterschrift der Käuferseite aber fehlte.