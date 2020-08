Saftige Strafe: 15 Spielgeräte kosten Unterländer nun 1,1 Millionen Euro

Innsbruck – Über Jahre hatten Spielautomatenbetreiber in Tirol mit den Behörden Katz und Maus gespielt. Kaum war irgendwo ein „einarmiger Bandit“ entfernt worden, stand schon ein anderer im Nebenraum. Da für die Geräteumsätze oft auch keinerlei Abgaben entrichtet worden waren, trat folglich auch die Steuerfahndung Team West auf den Plan.

In deren Fokus war dann bald ein Automatenbetreiber-Trio geraten. Einer von ihnen, ein 58-jähriger Unterländer, musste sich gestern am Landesgericht wegen Abgaben-, Umsatzsteuer- und Einkommensteuerhinterziehung in der Höhe von nicht weniger als 968.426 Euro verantworten. Angefallen waren die Abgaben laut Staatsanwalt Florian Oberhofer über Millionen-Automatenumsätze. Dies hatten beim Angeklagten insgesamt 15 Glücksspielgeräte erwirtschaftet, die von Wörgl bis Bregenz aufgestellt waren. Daran gab es nach intensiver Ermittlungstätigkeit durch die Steuerfahnder inklusive Hausdurchsuchung und Kontoöffnungen für den 58-Jährigen auch nichts mehr zu rütteln. Verteidiger Peter Sparer riet zum mildernden Geständnis, schließlich standen als Strafe das Doppelte des hinterzogenen Betrages sowie vier Jahre Haft auf dem Spiel.