Aufgeweckter Baumschläfer im Tiroler Oberland gibt Rätsel auf

Keine einfache Aufgabe bei einem vom Aussterben bedrohten Kleinstsäugetier, das zudem dämmerungs- und nachtaktiv ist und dichtes Unterholz als Lebensraum bevorzugt. Die Forscher werden im Ötztal und vermutlich auch in Pfunds 60 Kobel aufhängen – das sind Unterschlupfe, die an Vogelhäuschen erinnern –, in die die Baumschläfer dann hoffentlich einziehen, erläutert Resch den Plan. Trotz aller Schwierigkeiten sind die Forscher optimistisch. „In Nordtirol lassen mehrere historische Nachweise bis zum Jahr 1977 und das Vorhandensein gut geeigneter Lebensräume ein heutiges Vorkommen des Baumschläfers möglich erscheinen“, erklärt Stefan Resch. „Es gibt ältere Nachweise in den Gemeinden Oetz, Sölden, Serfaus und Pfunds.“ Weil man so wenig über das Tierchen weiß, nimmt man verschieden gebaute Kobel und bringt sie auch auf unterschiedlichen Höhen an – um seinen Geschmack am besten zu treffen. Man betreibe hier regelrecht „Grundlagenforschung“, so Christine Resch.